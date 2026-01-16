Bei der Koblenzer Hochzeitsmesse gehören die Modenschauen zu den Höhepunkten – nicht nur für die Besucher. Auch die Models freuen sich auf die Präsentation der Brautkleider. Doch wie schafft man es überhaupt, auf der Bühne dabei zu sein?
Lesezeit 2 Minuten
Wenn die Musik einsetzt und der Vorhang sich öffnet, dann gehört der Moment ganz ihnen. Mit weiten Schritten, einem Grinsen im Gesicht und einem leichten Schwung zur Musik kommen sie auf die rote Bühne. Die Models drehen sich im Kreis, präsentieren ihre Kleider und winken dem Publikum vor der Bühne zu.