Regionale Laufstegschönheiten Als Model bei der Koblenzer Hochzeitsmesse mitmischen Sophia Marie Rehorn 16.01.2026, 09:44 Uhr

i Chantal Emae ist eines der Brautmodemodels und präsentiert bei der Koblenzer Hochzeitsmesse gut gelaunt ein weißes Kleid auf roter Bühne. Sophia Marie Rehorn

Bei der Koblenzer Hochzeitsmesse gehören die Modenschauen zu den Höhepunkten – nicht nur für die Besucher. Auch die Models freuen sich auf die Präsentation der Brautkleider. Doch wie schafft man es überhaupt, auf der Bühne dabei zu sein?

Wenn die Musik einsetzt und der Vorhang sich öffnet, dann gehört der Moment ganz ihnen. Mit weiten Schritten, einem Grinsen im Gesicht und einem leichten Schwung zur Musik kommen sie auf die rote Bühne. Die Models drehen sich im Kreis, präsentieren ihre Kleider und winken dem Publikum vor der Bühne zu.







Artikel teilen

Artikel teilen