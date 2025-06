Als man in Gondorf noch auf Schiefertafeln schrieb

Der Kultur- und Heimatverein Gondorf blickt am Sonntag, 22. Juni, auf sein 25-jähriges Bestehen zurück. Während in den Anfangsjahren das Schloss von der Leyen renoviert wurde, lädt heute das Museum im Inneren zum Abtauchen in alte Zeiten ein.