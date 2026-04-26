Es war die Zeit, in der Azubis Lehrlinge oder Stifte hießen. Auf diese Ausbildungszeit Anfang der 60er-Jahre haben jetzt 22 Ehemalige des Fernmeldeamtes II in Koblenz-Moselweiß zurückgeblickt. Die früheren Postler hatten einige Anekdoten im Gepäck.
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Es ist Samstagmittag in einem Restaurant in Moselweiß nahe dem Moselufer. Eine Gesellschaft von Senioren tauscht sich rege untereinander aus. Volle Biergläser begleiten die Gespräche, deren Inhalte in eine längst vergangene Zeit zurückführen. Bei den rüstigen Herren handelt es sich um ehemalige Auszubildende der Deutschen Bundespost.