Stifte von 1961 erinnern sich
Als Lehrlinge tief hinunter und hoch hinaus mussten
Rudolf Bellersheim (links), Herbert Liesenfeld und Konrad Mogendorf beim Ehemaligentreffen des alten Fernmeldeamts II aus den 19
Rudolf Bellersheim (links), Herbert Liesenfeld und Konrad Mogendorf beim Ehemaligentreffen des alten Fernmeldeamts II aus den 1960er-Jahren in Koblenz
Alexej Zepik

Es war die Zeit, in der Azubis Lehrlinge oder Stifte hießen. Auf diese Ausbildungszeit Anfang der 60er-Jahre haben jetzt 22 Ehemalige des Fernmeldeamtes II in Koblenz-Moselweiß zurückgeblickt. Die früheren Postler hatten einige Anekdoten im Gepäck.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist Samstagmittag in einem Restaurant in Moselweiß nahe dem Moselufer. Eine Gesellschaft von Senioren tauscht sich rege untereinander aus. Volle Biergläser begleiten die Gespräche, deren Inhalte in eine längst vergangene Zeit zurückführen. Bei den rüstigen Herren handelt es sich um ehemalige Auszubildende der Deutschen Bundespost.

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