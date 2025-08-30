Die Koblenzer und ihre Gäste konnten sich im Sommer vor 100 Jahren über viele Festivitäten freuen. Dass der Wein dabei eine besondere Rolle spielte, verwundert sicher nicht. Etwas exotischer war ohne Frage der Große Preis von Stolzenfels.

Nach Jahren der Entbehrung gab es im Sommer 1925 in Koblenz einige große Feste. War die Jahrtausendfeier im Juni, die an die 1000-jährige Zugehörigkeit des Rheinlands zu Deutschland erinnerte, noch eher ein Fest für geladene Gäste gewesen, so richtete sich die Ausstellung „Deutscher Wein“ mit der gleichzeitigen Eröffnung des Weindorfs an die breite Bevölkerung. Und diese pilgerte von nah und fern zur Festmeile oberhalb der Pfaffendorfer Brücke. Die Traumata, die der Erste Weltkrieg in vielen Familien verursacht hatte, waren aber trotz der Feste sicherlich nicht vergessen. Wie tief die Wunden waren, zeigte auch die im Sommer 1925 eingeweihte Kriegergedächtniskapelle in der Liebfrauenkirche. Die Gedenktafel für die gefallenen Söhne der Pfarrei umfasste allein 185 Namen.

Weinausstellung: Am 8. August 1925 wurde die „Reichausstellung Deutscher Wein“ eröffnet. Bis zum 13. September zeigte sie in der sogenannten Rheinhalle, einer Ausstellungshalle, die zwischen dem Weindorf und der ehemaligen Festhalle ihren Standort hatte, wie in den verschiedenen deutschen Anbaugebieten Weinbau betrieben wurde, und zwar vom Weinberg bis zum Keller. Anders als bei der Jahrtausendfeier knapp sechs Wochen zuvor, bei der sich unter anderem der Reichsjustizminister Josef Frenken, der ehemalige Reichskanzler Constantin Fehrenbach sowie der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eingefunden hatten, richtete sich die Weinausstellung eher an die breite Bevölkerung.

Von der Reichsregierung war bei der Ausstellungseröffnung, die mit einem Festakt im Stadttheater begann, mit Fred Hermann Hagedorn lediglich ein Staatssekretär zugegen. Weitere „Prominenz“ aus dem preußischen Berlin suchte man vergebens. Auch Reichspräsident Paul von Hindenburg, den die Koblenzer 1917 zum Ehrenbürger ernannt hatten und der vorab kistenweise Wein aus deutschen Landen bekam, ließ sich per Telegramm entschuldigen.

i Das Weindorf war der Besuchermagnet bei der "Reichsausstellung Deutscher Wein" im Sommer 1925. Oftmals war der Andrang so groß, dass die Besucher dort keinen Platz fanden. stak_fa_421_nr_9_bild_073

Umso mehr sprach die Weinausstellung die breite Masse an. Bereits an den ersten beiden Ausstellungstagen zählte man, wie die „Coblenzer Volkszeitung“ berichtete, 11.121 Besucher. Und gut zehn Tage nach der Ausstellungseröffnung sprach das Blatt der katholischen Zentrumspartei von 52.000 Gästen. Nicht wenige Besucher, vor allem wenn sie aus Koblenz und der näheren Umgebung kamen, werden dabei eine Dauerkarte für 5 Mark gelöst haben, denn außer für die Weinausstellung berechtigte sie auch zum ständigen Besuch des Weindorfes. Die Rheinhalle wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und im Gegensatz zum Weindorf und der Festhalle, der heutigen Rhein-Mosel-Halle, nicht wieder aufgebaut.

Weindorf: Publikumsmagnet der Weinausstellung war allerdings nicht die Rheinhalle, sondern das Weindorf. Denn dort erfuhren die Besucher nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch vieles über Bacchus‘ Künste. In den vier Fachwerkhäuschen floss der Rebensaft in kräftigen Strömen. „Was allein am Freitag, Samstag und erst recht am Sonntag dort getrunken wurde, grenzt schier ans Unglaubliche“, schrieb die „Coblenzer Volkszeitung“ nach dem zweiten Weindorf-Wochenende. Und eine Woche später vermerkte das Blatt: „Die Erwartungen hinsichtlich des Weinkonsums wurden deutlich übertroffen, so dass bereits 50 Sorten im Zentralkeller nicht mehr vorhanden sind.“

Die vier Dorfhäuschen beherbergten die verschiedenen Anbaugebiete des damaligen Deutschen Reichs: Rhein, Mosel, Ruwer, Saar, Ahr, Nahe, Pfalz, Rheinhessen, Baden, Württemberg, Franken sowie die beiden östlichen Anbaugebiete Sachsen und Schlesien. Die guten Tropfen wurden dabei nicht im Stillen genossen, sondern mit reichlich musikalischer Unterhaltung. So gab gewöhnlich die Weindorfkappelle um 16 und 20 Uhr ein Konzert. „Und für den frohen Gesang ist ein Liederbuch mit zirka 60 der bekanntesten Rhein- und Weinlieder herausgegeben, dass in den Dorfhäuschen zum Preis von 25 Pfennig erhältlich ist“, berichtete die „Coblenzer Volkszeitung“.

Aber nicht nur die Winzerkapelle musizierte auf dem Ausstellungsgelände, sondern auch das städtische Orchester sowie zahlreiche Chöre. Und auch aus dem Ausland kamen Musikgruppen, so ein Männergesangverein aus Amsterdam. „Ein erhebender Akt war es, als die Musiker die holländische Nationalhymne anstimmten und zu Ehren der Gäste sich sämtliche Anwesende von ihren Sitzen erhoben“, schrieb die „Coblenzer Volkszeitung“. Einen Sitzplatz zu ergattern, war im Weindorf, zumal an den Wochenenden, ohnehin ein sehr schwieriges Unterfangen. „Mit Rücksicht auf den scheinbar immer größer werdenden Zustrom der auswärtigen Besucher der Ausstellung möge doch die einheimische Bürgerschaft möglichst wenigstens des Sonntags das Weindorf nicht besuchen, da selbst das gesamte freie Gelände überfüllt ist, von den zierlichen Häusern ganz zu schwiegen“, berichtete die „Coblenzer Volkszeitung“. Und zum vorletzten Wochenende im August notierte das Blatt: „Viele gaben den Versuch, ins Weindorf hineinzukommen, schon auf, als sie das gewaltige Gedränge von außen sahen.“

Nach dem Ende der Weinausstellung sollte das Weindorf ursprünglich wieder abgebaut werden. Dagegen regte sich in den Leserbriefspalten der „Coblenzer Volkszeitung“ allerdings scharfe Kritik. Sie sollte erhört werden. Das Weindorf blieb, und war bis 1944, als es bei einem Luftangriff zerstört wurde, ein beliebtes Ausflugslokal. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es 1951 wieder aufgebaut.

Weindenkmal: Während die Weinausstellung einen äußerst positiven Auftakt hatte, wogte hinter den Kulissen allerdings ein handfester Streit. Stein des Anstoßes war das „Denkmal deutscher Wein“ des Münchener Künstlers Josef Henselmann im Innenhof der Rheinhalle. Das Denkmal, das die von Franz Josef Selbach gegründete Koblenzer Weingroßhandlung Vereinigte Weingutbesitzer GmbH in Auftrag gegeben hatte, zeigte Darstellungen des Rhein-, Mosel-, Schaum- und Jungweins, personifiziert von jeweils zwei fast nackten Männer- und Frauengestalten.

Gegen diese freizügige Darstellung erhoben, wie der „Coblenzer Generalanzeiger“ berichtete, die Zentrumsfraktion und das katholische Pfarrkapitel Einspruch und forderten entweder Änderungen am Denkmal oder gar dessen Entfernung. Der Künstler nahm einige Tage vor Ausstellungseröffnung kleinere Änderungen vor, aber auch danach ebbte der Streit nicht ab.

Die Ausstellungsleitung und Oberbürgermeister Karl Russell verfügten schließlich, dass das Denkmal verhüllt wird. Drei Jahre später, 1928, wurde das verhüllte Denkmal dann durch den Weinbrunnen, auch Traubenträgerbrunnen genannt, des Mayener Künstlers Carl Burger ersetzt. Das „Denkmal deutscher Wein“ gilt seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen. Mutmaßlich wurde es im Krieg zerstört.

i Stolzenfels war im Sommer 1925 nicht nur ein Ort, der zahlreiche Urlauber ins Mittelrheintal lockte. Das Schloss war auch Namensgeber für ein Motorsportrennen, den "Großen Preis von Stolzenfels", den der "Coblenzer-Motor-Sport-Verein" ausrichtete. Die Strecke führte allerdings nicht über Stolzenfels, sondern ging von Rhens nach Waldesch hoch. stak_fa_421_nr_06_bild_266

Motorsport: Im Sommer 1925 begannen die Arbeiten am Nürburgring. In der strukturschwachen Region war allerdings keineswegs jeder davon erbaut, dass künftig Automobile durch die Landschaft sausen, wie ein Leserbrief eines Eifelbauers in der „Coblenzer Volkszeitung“ zeigte. „Uns Bauern ist es am liebsten, wenn keine Autos uns den Weg kreuzen oder in unseren an manchen Stellen recht engen Dorfwegen durch ihr schnelles Tempo uns das Dasein streitig machen“, schrieb der Unbekannte, der seinen Leserbrief mit „Einer für Viele“ unterzeichnete, was damals nicht unüblich war. Sein Schreiben an die „Coblenzer Volkszeitung“ schloss er mit der Prophezeiung: „Eure Kinder werden dann, da für große Rennen ja meist der Sonntag gewählt wird, anstatt den Weg zur Kirche, den Weg zur Rennbahn gehen“.

Dass der Motorsport Massen mobilisierte, zeigte zwei Wochen später der Große Preis von Stolzenfels. Das vom Coblenzer Motor-Sport-Verein organisierte Rennen, lockte Tausende an die Strecke, berichtete die „Coblenzer Volkszeitung“, die gleichfalls vermerkt, dass viele Koblenzer den Weg zu Fuß durch den Stadtwald gingen. Ob Oberbürgermeister Karl Russell, der am Ziel bei Waldesch ebenfalls unter den Besuchern war, auch Schusters Rappen schnürte, vermerkte die Zeitung nicht.

Der Name „Großer Preis von Stolzenfels“ war dabei eigentlich etwas irreführend, denn die Strecke verlief über fünf Kilometer von Rhens nach Waldesch, ohne Stolzenfels überhaupt im Blick zu haben. An dem Rennen, bei dem gleichfalls 240 Höhenmeter überwunden wurden, beteiligten sich auch einige Koblenzer Fahrer. Den Großen Preis von Stolzenfels gewann 1925 allerdings ein Fahrer aus Wiesbaden: Er brauchte für die Strecke 3:53 Minuten.

i Koblenz war vor 100 Jahren noch sehr ländlich geprägt. So grasten auf den Rheinwiesen unterhalb der Horchheimer Brücke noch Kühe. Im Sommer 1925 "knabberte" eine Kuh an den Kleidern einer im Rhein badenden Frau – zur Erheiterung der umstehenden Badegäste. stak_fa_421_nr_06_bild_187

Weidende Kühe: Rund 60.000 Einwohner zählte Koblenz 1925. Der Rhein bildete nach Osten hin damals die Stadtgrenze und Kesselheim, Bubenheim, Metternich, Rübenach, Güls, Lay und Stolzenfels zählten noch nicht zur Stadt, sondern waren eigenständige Dörfer. Ein großes Dorf war Koblenz in mancher Hinsicht allerdings auch, zumindest wurde innerhalb der Stadtgrenzen eifrig Landwirtschaft betrieben. So unter anderem auch an den Rheinwiesen auf dem Oberwerth, wo Kühe im Schatten der Horcheimer Brücke grasten.

Einer badenden Frau wurde dies zum Verhängnis. „Als nun die Dame den Fluten des Rheins entstieg und zur Liegestelle ihrer abgelegten Kleider ging, überfiel sie ein panischer Schreck. Dort stand eine Kuh und war gemütlich an ihren Kleidungstücken am Fressen. Gerade war sie dabei das Hemd aufzufressen. Dem sah die heftig erschrockene Frau hilflos zu, da sie sich nicht traute, das Hornvieh in seiner Arbeit zu stören. Endlich wurde das Vieh von anderen Leuten verscheucht und die Dame konnte die Reste ihrer Habe sich aneignen. Dass trotz dieses eigentlich betrüblichen Vorfalls die Lacher auf der anderen Seite waren, versteht sich von selbst“, berichtete die „Coblenzer Volkszeitung“.

Schwalben: In der Backesgasse 11 in Moselweiß hatte sich im Sommer 1925 eine Schwalbenkolonie niedergelassen. „Nicht weniger als 60 Schwalbennester sind an der Vorder- und Rückseite des Hauses von den filigranen Luftseglern angebracht“, meldete die „Coblenzer Volkszeitung“. Ihr Sommerdomizil hatten die Zugvögel allerdings nicht erst im jüngsten Mai errichtet. „Die Kolonie blickt schon auf verschiedene Jahre zurück. Naturfreunde und Schulen besichtigen diese Seltenheit und es macht besonders den Kleinen große Freude, wenn zur Zeit der Aufzucht die Eltern in Scharen bei den Nestern ab- und hinfliegen“, schrieb die „Coblenzer Volkszeitung“.

Wetter: 1925 war ein heißer Sommer. So berichtete die „Coblenzer Volkszeitung“ Ende Juli von tropischer Hitze, die im Rheinland ganz ungewöhnlich wäre. In Aachen wurden 36,6 Grad gemessen. „Temperaturen über 35 Grad sind im Rheinland in den vergangenen 45 Jahren nur 1881, 1892, 1893, 1894, 1911 und 1921 gemessen worden“, berichtete die „Coblenzer Volkszeitung“. Und die absolut höchste Temperatur sei im Rheinland 1921 mit 36,7 Grad gemessen worden, so das Blatt weiter. Allerdings schien die Hitze der Vegetation nichts angetan zu haben. „Trotz des heißen und langen Sommers leuchten die Wiesen im satten Grün“, meldete die „Coblenzer Volkszeitung“ am 20. August und vermerkte gleichfalls, dass mit dem nun einsetzenden Regen die lange Sommerperiode sich ihrem Ende zuneige.