2025 an Rhein und Mosel
Als es an der Moselstraße in Koblenz zu brodeln beginnt
Im Spätsommer und Herbst 2025 setzte die Stadt Koblenz verschiedene Verkehrsmaßnahmen am Peter-Altmeier-Ufer um. Das kam nicht bei allen gut an.
Matthias Kolk

Ob die Stadt Koblenz damit gerechnet hat, dass ihre Maßnahmen am Peter-Altmeier-Ufer im zurückliegenden Jahr so hohe Wellen schlagen würden? Eins wurde 2025 in jedem Fall deutlich: Zum Verkehr am Moselufer haben viele Koblenzer eine Meinung.

Die größten Brocken sorgen nicht immer für den größten Wirbel, manchmal schlagen kleine viel größere Wellen. Während sich Reaktionen zu großen Bauprojekten in Koblenz – die verlängerte Sanierung des Stadttheaters, das Aus des Clemens-Carrés oder die Zukunft des Königsbacher-Areals – in Grenzen hielten, kochten rund um die vermeintlich „kleinen“ Eingriffe in die Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer die Emotionen hoch.

