Rhein, Mosel & Eifel im Advent Als das Christkind mit der Leiter vom Himmel kam Ulrike Platten-Wirtz 20.12.2025, 07:00 Uhr

i Ulrike Platten-Wirtz Jens Weber. MRV

Vorfreude ist die schönste Freude: Auf keine Zeit trifft das wohl so zu wie auf die Vorweihnachtszeit. Mit unserem Adventskalender wollen wir unseren Lesern das Warten aufs Fest versüßen. Hinter Türchen 20 geht‘s um das Christkind in früherer Zeit.

Im Hunsrück gibt es rund um das Weihnachtsfest noch Traditionen, die sich bis heute gehalten haben. Eine davon ist die, dass ein Mädchen aus dem Dorf als Christkind verkleidet die frohe Botschaft in die Häuser trägt. Früher, also in Zeiten, in denen ich noch klein war, sagen wir Ende der 1960er-Jahre, war das Christkind noch bis zur Unkenntlichkeit verschleiert.







