Das Feuerwerk ist bei Rhein in Flammen 1988 nicht das Einzige gewesen, was sozusagen vom Koblenzer Himmel fiel. Auch ein Fallschirmspringer musste damals notlanden, zum Glück blieb er unverletzt.

Rhein in Flammen steht am Wochenende an – schon seit vielen Jahrzehnten wird dies in Koblenz gefeiert. In früheren Jahren nicht mit so vielen Bühnen am Rhein, aber oft mit einem großen Vorprogramm, wie sich ein Leser erinnert.

Mit „Menschen in der Luft“ begann im August 1988 die Veranstaltung Rhein in Flammen berichtet unser Leser Klaus Theisen. Vorführungen der Feuerwehr und der Bundeswehr mit Tauchern, Fallschirmspringern und atemberaubender Hubschrauberakrobatik, ein Bootskorso, Jetskifahrer und der Start des Heißluftballons der Stadt Aachen sorgten für Abwechslung.

i Klaus Theisen mit dem Fotoalbum seines Vaters mit Aufnahmen von Rhein in Flammen 1988. Alexander Thieme-Garmann

So beschrieb es die Rhein-Zeitung vor 37 Jahren. Seinerzeit hat der Vater unseres Lesers, Sebastian Theisen, das Spektakel vom Balkon der Niederberger Turnhalle aus mit einer Spiegelreflexkamera fotografisch festgehalten. So konnte er auch dokumentieren, dass sich wohl ein Fallschirm nicht rechtzeitig geöffnet hatte, sodass derjenige, der daran hing, in einer nahen Gärtnerei landete – zum Glück unverletzt.