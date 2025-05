Nicht nur in Rom, auch in Lay steigt in den nächsten Tagen symbolisch weißer Rauch auf. Der Grund: Die gastronomielose Zeit hat im Moselstadtteil am Dienstag, 6. Mai um Punkt 18 Uhr ein Ende. Dann wandelt sich das ehemalige Lokal „Weinbergsblick“ in Alo’s Restaurant. Das Ehepaar Alo und Siham Hussein wollen im Layer Ortskern auf historischen Grundmauern mit zeitgemäßer Gastlichkeit punkten.

Soziale Kontakte litten

Denn in Gasthäusern wird heute mehr als nur Hunger und Durst gestillt. Das haben die Layer in den letzten Monaten erfahren müssen. Soziale Kontakte litten, der Stammtisch verlor seinen Platz, Vereine ihr Stammlokal, der runde Geburtstag wurde im Nachbarort gefeiert, die gesellige Runde fehlte und mancher vermisste den Feierabendschluck. Das Ehepaar Hussein will damit ein Ende machen. Der gelernte Koch Alo hat in Winningen zusammen mit seiner Frau über Jahrzehnte reichlich Gastronomie-Erfahrungen gesammelt. Das dortige Restaurant leiten künftig ihre Kinder. In der Layer Gaststätte orientiert sich die Speisekarte an die deutsch-italienische Küche von Pizza über Nudeln und Salate bis zum Schnitzel. Ausgesuchte Weine werden direkt beim Winzer geordert. Denn die wachsen und gedeihen direkt vor der Haustür. Gemütliche Sitzecken laden ein zum Verweilen. Eine Ecke ist Thekenstehern vorbehalten. Die Terrasse ist überdacht, gibt den Blick auf die Mosel und Weinberge frei und ist für Veranstaltungen und Events geeignet. Den Gästen stehen kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür zur Verfügung.

Zahlreiche Hürden gemeistert

Vor der Eröffnung des Restaurants galt es allerdings viele bauliche und organisatorische Hürden zu nehmen. Vor allem die Umstellung von bisher kalter Winzer-Küche auf warme Speisen forderte aufgrund unzähligen Behördenauflagen und Vorschriften ihren Preis. Aber die Mühen haben sich gelohnt. Jetzt kann es endlich losgehen. Zur Einstimmung lädt die Familie Hussein am Dienstag, 6. Mai, ab 18 Uhr zu einem kostenlosen Umtrunk mit leckeren Fingerfood zum gegenseitigen Kennenlernen in das neue Lokal ein.