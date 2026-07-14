Der Koblenzer Christopher Street Day wächst Jahr für Jahr – und die Organisatoren stellen fest, dass auch das Angebot drum herum vielfältiger wird. Wir haben mit den Machenden gesprochen, was am dritten Augustwochenende in der Stadt los ist.
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Die Liebe in all ihren Facetten wird in diesem Jahr in Koblenz vier Tage lang gefeiert: Vom 13. bis 16. August stehen rund um den Christopher Street Day etliche Veranstaltungen im Zentrum an. Diesmal geht es schon am Donnerstag beim Uferkino los. Dann übernimmt Udo Eulgem alias Dörthe Dutt das Mikrofon bevor das Lichtspielfest mit dem Film Bohemian Rhapsody eröffnet wird.