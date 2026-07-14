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Alles zur Demo und Party rund um den CSD in Koblenz
Mitte August steht Koblenz wieder ganz im Zeichen des Christopher Street Days (CSD), bei dem Hunderte in der Stadt feiern – hie
Mitte August steht Koblenz wieder ganz im Zeichen des Christopher Street Days (CSD), bei dem Hunderte in der Stadt feiern – hier eine Aufnahme von 2024 vor der Hauptbühne an der Liebfrauenkirche.
Kevin Rühle (Archiv). Kevin Ruehle

Der Koblenzer Christopher Street Day wächst Jahr für Jahr – und die Organisatoren stellen fest, dass auch das Angebot drum herum vielfältiger wird. Wir haben mit den Machenden gesprochen, was am dritten Augustwochenende in der Stadt los ist.

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Die Liebe in all ihren Facetten wird in diesem Jahr in Koblenz vier Tage lang gefeiert: Vom 13. bis 16. August stehen rund um den Christopher Street Day etliche Veranstaltungen im Zentrum an. Diesmal geht es schon am Donnerstag beim Uferkino los. Dann übernimmt Udo Eulgem alias Dörthe Dutt das Mikrofon bevor das Lichtspielfest mit dem Film Bohemian Rhapsody eröffnet wird.
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