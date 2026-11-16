FAQ für Studenten Alles zum Weggang der WHU aus Vallendar Stefanie Braun 16.11.2026, 07:00 Uhr

i Ein Bild, dass es so in wenigen Jahren wohl nicht mehr geben wird: Studenten verbringen eine Pause im Park vor der Marienburg in Vallendar, in der bis 2034 noch die WHU untergebracht sein wird. Thomas_Frey. picture-alliance / dpa

Wie lange kann man in Vallendar noch an der WHU studieren? Was passiert mit den Studiwohnungen? Viele Studierende stellen sich diese derzeit solche Fragen. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Infos für WHU-Studenten zusammengetragen.

Die WHU - Otto Beisheim School of Management hat in der Hochschullandschaft der Region und des Landes eine Bombe platzen lassen: Bis 2034 will sie ihre Aktivitäten an einem neu gebauten Hochschulstandort in Düsseldorf bündeln – und Vallendar hinter sich lassen.







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