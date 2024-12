Theaterstück über die Flucht „Alles, was wir spielen, ist die Wahrheit“ Alexander Thieme-Garmann 12.12.2024, 16:00 Uhr

i Das Schultheaterstück "Wie ein Komet, der zweimal einschlägt" beschäftigt sich mit der Flucht. Navid Mohammadi

Eine Flucht ist oft mit großen Strapazen, viel Ungewissheit und starken Emotionen verbunden. Was Schüler aus Koblenz auf ihrer Flucht nach Deutschland erlebt haben, schildern sie in dem Theaterstück „Wie ein Komet, der zweimal einschlägt“.

Manche von ihnen haben sie in echt erlebt: die Flucht aus ihrem Heimatland. Nun bringen Schülerinnen und Schüler in einem Theaterstück in der Aula der Koblenzer Carl Benz- und Julius-Wegeler-Schule ihre Fluchterlebnisse auf die Bühne. Am Mittwoch, 18.

