Was bleibt von einem Lokal, wenn es geschlossen wird? Neben den Erinnerungen an schöne Abende, gutes Essen und fröhliche Karnevalspartys vor allem eins: die Ausstattung. Und die wird im Dormont’s in der Koblenzer Altstadt jetzt verkauft.
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Teller stapeln sich auf Tischen, kleine Lampen auf anderen – im Dormont’s in der Koblenzer Altstadt sieht es aus wie in einem Trödelladen. In einem gut sortierten, schönen. Alles muss raus, einschließlich Tischen, Stühlen und allem drum und dran: Wirtin Vera Dormont hat ihr Lokal, das seit gut 22 Jahren Restaurant, Bistro und Stammkneipe in einem ist, geschlossen.