Koblenzer Lokal ist zu Alles muss raus: Hofverkauf im Dormont’s Doris Schneider 12.11.2026, 09:00 Uhr

i In den Gasträumen stapelt sich das Geschirr. Am Samstag ist der erste Hofverkauf bei Dormont’s in der Koblenzer Altstadt, das Lokal ist geschlossen. Doris Schneider

Was bleibt von einem Lokal, wenn es geschlossen wird? Neben den Erinnerungen an schöne Abende, gutes Essen und fröhliche Karnevalspartys vor allem eins: die Ausstattung. Und die wird im Dormont’s in der Koblenzer Altstadt jetzt verkauft.

Teller stapeln sich auf Tischen, kleine Lampen auf anderen – im Dormont’s in der Koblenzer Altstadt sieht es aus wie in einem Trödelladen. In einem gut sortierten, schönen. Alles muss raus, einschließlich Tischen, Stühlen und allem drum und dran: Wirtin Vera Dormont hat ihr Lokal, das seit gut 22 Jahren Restaurant, Bistro und Stammkneipe in einem ist, geschlossen.







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