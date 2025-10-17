Koblenzer Erinnerungsstücke Alles muss raus: Der Weindorf-Inhalt wird verkauft 17.10.2025, 10:00 Uhr

i Alles, was in den Räumen des Koblenzer Weindorfs ist, ist beim Flohmarkt käuflich. Doris Schneider

Eine schwere Holzbank, ein Weinglas oder eine riesige Pflanze im Kübel? Alles muss raus. Das Koblenzer Weindorf, besser gesagt der Inhalt des Weindorfs, wird verkauft. Denn das Lokal schließt für lange Zeit – und der Pächter geht.

Halbzeit bei den Flohmärkten zum Ausverkauf des Koblenzer Weindorfs: Schon zwei Wochenenden lang hat Pächter Roberto Möckel alles, was nicht niet- und nagelfest ist, unters Volk gebracht. Und auch an den beiden kommenden Wochenenden 18./19. und 26./26.







Artikel teilen

Artikel teilen