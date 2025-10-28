Das Stück „Winterreise“ von Elfriede Jelinek feierte in Koblenz Premiere. Einsamkeit und Entfremdung spielten dabei eine zentrale Rolle.
Lesezeit 2 Minuten
Die „Winterreise“ von Elfriede Jelinek feierte am vergangenen Wochenende auf der Bühne der Schauspielschule Koblenz in Ehrenbreitstein ihre Premiere. Das Einpersonenstück lehnt sich stark an Franz Schuberts gleichnamigen Liederzyklus an. Viktor Mio Lee spielt den rastlosen Wanderer, der sich zu Beginn in einem Meer antiker Überseekoffer und Reisetruhen wiederfindet.