Premiere auf Bühne in Koblenz Allein zwischen antiken Überseekoffern und Reisetruhen Alexander Thieme-Garmann 28.10.2025, 17:00 Uhr

i Allein zwischen antiken Überseekoffern und Reisetruhen: Schauspieler Viktor Lee. Alexander Thieme-Garmann

Das Stück „Winterreise“ von Elfriede Jelinek feierte in Koblenz Premiere. Einsamkeit und Entfremdung spielten dabei eine zentrale Rolle.

Die „Winterreise“ von Elfriede Jelinek feierte am vergangenen Wochenende auf der Bühne der Schauspielschule Koblenz in Ehrenbreitstein ihre Premiere. Das Einpersonenstück lehnt sich stark an Franz Schuberts gleichnamigen Liederzyklus an. Viktor Mio Lee spielt den rastlosen Wanderer, der sich zu Beginn in einem Meer antiker Überseekoffer und Reisetruhen wiederfindet.







Artikel teilen

Artikel teilen