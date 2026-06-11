Strecke, Anreise, Teilnehmer
Alle Infos zum B2Run Firmenlauf 2026 in Koblenz
Auf die Plätze, fertig, los: An die 16.500 Läuferinnen und Läufer gehen beim diesjährigen B2Run in Koblenz an den Start.
Auf die Plätze, fertig, los: An die 16.500 Läuferinnen und Läufer gehen beim diesjährigen B2Run in Koblenz an den Start.
Mirco Klein. Mirco Klein/ Rhein-Zeitung

Der Firmenlauf in Koblenz joggt in die nächste Runde. Am 26. Juni laufen Kolleginnen und Kollegen wieder gemeinsam vom Deutschen Eck durch die Stadt und zurück. Das sollte man über den Firmenlauf wissen.

Lesezeit 3 Minuten
Rund 16.500 Läuferinnen und Läufer werden beim diesjährigen B2Run in Koblenz am 26. Juni an den Start gehen. Vor ihnen allen liegt eine 5,2 Kilometer lange Strecke und hoffentlich viel Spaß mit Kollegen. Wir haben die wichtigsten Infos zum Firmenlauf zusammengefasst:1Die Startglocke läutet Oberbürgermeister David Langner am Freitag, 26.

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