In der Ortsgemeinde Urmitz entsteht ein Neubaugebiet. Drei Bauplätze waren in Gemeindehand. So wurden diese vergeben.

Am südlichen Ortsrand der Rheingemeinde Urmitz entsteht bald ein Baugebiet. Schon bald kann es hier losgehen – auch der Fund von Scherben, die wahrscheinlich aus der Bronzezeit stammen, ändert daran zunächst nichts. Rund 125 Bauplätze befinden sich in dem Gebiet. All diese Grundstücke befinden sich in privater Hand – generell war die Fläche, die zuvor etwa landwirtschaftlich genutzt wurde, in Privatbesitz. Drei der ungefähr 125 Bauplätze gehörten aber der Ortsgemeinde – diese hatte die Rheingemeinde im Rahmen der Bauumlegung zugeteilt bekommen.

Vergabe mit Punktekatalog

Mittlerweile sind auch diese drei Grundstücke verkauft. Den Quadratmeterpreis für die drei Bauplätze legten der Umlegungsausschuss und später auch der Ortsgemeinderat der Rheingemeinde auf 266,50 Euro fest. Zuzüglich kommen die Beiträge für den Ausbau und die Erschließung, wie es etwa in der Beschlussvorlage vom Ortsgemeinderat von Anfang Februar 2024 hervorgeht. Bisher haben diese Kosten bei 60 bis 80 Euro pro Quadratmeter gelegen. Eine genaue Bestimmung der Ausbau- und Erschließungskosten war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, so die Vorlage. „Damit die Gemeinde keinen finanziellen Nachteil erleidet, wird vorgeschlagen, die Bauplätze nicht voll erschlossen zu veräußern, sondern zuzüglich aller anfallenden Erschließungsbeiträge.“ Laut der Beschlussvorlage sind die drei Grundstücke 391, 437 und 483 Quadratmeter groß.

Wer den Zugriff auf diese drei Grundstücke erhielt, entschied nicht nur der finanzielle Aspekt. Ein Punktekatalog, in dem etwa die Anzahl der Kinder oder ein bereits bestehendes Wohnverhältnis in Urmitz positiv angerechnet wurde, war ein entscheidendes Mittel zur Vergabe der Baugrundstücke.