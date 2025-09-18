Wichtige Infos auf einen Blick Alle acht Jahre: Am Sonntag ist OB-Wahl-Tag in Koblenz 18.09.2025, 12:30 Uhr

i Noch bis Freitag, 18 Uhr, kann man seine Stimme auch im fünften Stock im Kulturbau abgeben. Doris Schneider

Eins ist bereits jetzt klar: Der nächste Koblenzer Oberbürgermeister wird ein Mann sein, denn nur Männer bewerben sich um die Stimmen der 83.567 Wahlberechtigten. Wer es aber wird, und ob man das bereits am Sonntagabend weiß, ist indes unklar.

Sein erster Tag im Amt wird der 1. Mai 2026 sein, doch die Wahl des Koblenzer Oberbürgermeisters ist bereits am Sonntag. Möglicherweise findet da aber nur der erste Wahlgang statt, falls es zu einer Stichwahl kommt. Die wichtigsten Infos noch mal zusammengefasst.







Artikel teilen

Artikel teilen