777. Mal sind eine Hausnummer – selbst für eine Tradition, wie das Moosemannfest in Alken. Am Sonntag, 23. März, zieht wieder ein Fanfarenzug inklusive Ritter und „Moosemann“ durch die Gassen des Moselortes. Der Verein Heimatfreunde Alken lädt Einheimische und Gäste zu dem Event ein, das auf einer Legende zu Zeiten der Belagerung der Burg Thurant basiert.

Ob es wirklich das 777. Mal ist, dass das Fest gefeiert wird, kann niemand mit 100-prozentiger Sicherheit sagen. Doch die Legende, auf der es fußt, kennt man in Alken: Die Burg Thurant hoch über dem Ort wurde im Mittelalter durch die Trierer und Kölner Erzbischöfe belagert. Über Monate hinweg, bis die Nahrungsmittel knapp wurden. Ein wackerer Junker, Emmerich von Leiningen, soll sich damals mit Moos umwickelt den Nordhang des Burges hinuntergekullert haben. Er überlebte den waghalsigen Fluchtplan und konnte in Heidelberg ein zu Hilfe eilendes Heer zusammentrommeln. Allerdings nutzte seine Rettungsaktion nichts: Die Belagerer hatten den Moosballen gefunden und da sie die List erkannt hatten, konnten sie sich auf einen Angriff vorbereiten. Letzten Endes wurde die Burg dann an die Erzbischöfe übergeben.

i Die Burg Thurant am Abend, 1248 endete eine monatelange Belagerung, auf die auch die Legende des Moosemannes zurückgeht. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Die Legende blieb trotzdem und begründete das Fest, das sich auf das letzte Belagerungsjahr – 1248 – bezieht. Am Sonntag wird nun traditionell gefeiert: Mit einem Umzug durch den Ort, dem feierlichen Herausholen des Moosemanns – einem Grundschüler, der in die Rolle schlüpft – unter einem geschmückten Baum, und dem abschließenden Verteilen der Moosemannbrezel durch das jüngst getraute Ehepaar, so schreibt es der Verein in seiner Einladung.

Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und Kuchenverkauf. Der Verein bittet auch in diesem Jahr wieder um eine Spende für die Kuchentafel, die Kuchen können am Festtag vor Ort abgegeben werden, schreiben die Heimatfreunde. Ab 14 Uhr begrüßen der Bürgermeister sowie der 1. Vorsitzende der Heimatfreunde und die Weinmajestäten die Gäste. Ab etwa 14.30 Uhr startet der Moosemannzug mit Fanfarenmusik und „echtem“ Ritter hoch zu Ross. Kinder erhalten vor dem Umzug einen Weinbergspfahl, der nach dem Umzug gegen eine Moosemannbrezel getauscht werden kann. Treffpunkt für Frühschoppen und Umzug ist der Festplatz in der Moselallee in Alken.