Vor ihrer Nase sind keine versteckten Drogen sicher: Die Schäferhündin Cobra ist einer von drei Spürhunden, die für das Hauptzollamt Koblenz arbeiten. Wo sie am häufigsten Rauschgift findet, und wie sie reagiert, wenn sie am Menschen Drogen riecht.

i Spürhund Cobra ist fürs Hauptzollamt Koblenz im Einsatz und erschnüffelt verstecktes Rauschgift. Walter Mueller. Walter Mueller/Hauptzollamt Koblenz

Wenn Zollhundeführerin Carolin Killius ihre Schicht im Gebiet des Hauptzollamts Koblenz antritt, ist ihre vierbeinige Kollegin stets dabei. Zwölf Jahre lang hat die belgische Schäferhündin Cobra sie begleitet und 345 Mal versteckte Drogen gefunden. Nun geht die Spürnase in Rente, und die kleine Hündin Kahu, 18 Monate jung, wird in Cobras Pfotenstapfen steigen.

„Die meisten Drogen werden im normalen Straßenverkehr gefunden.“

Pressesprecher Thomas Molitor vom Hauptzollamt Koblenz

Insgesamt sind beim Hauptzollamt Koblenz drei Zollhundeführerinnen und -führer samt tierischen Kollegen unterwegs. Deren Dienststellen befinden sich in Koblenz, Bitburg und am Flughafen Hahn. Pressesprecher Thomas Molitor erklärt unserer Redaktion: „Die Spürhunde verrichten ganz normalen Schichtdienst mit den Kollegen.“ Sie arbeiten aber auch auf Zuruf im gesamten Gebiet des Hauptzollamts.

i Sie sind ein gutes Team: Zollhundeführerin Carolin Killius und ihre belgische Schäferhündin Cobra, die nun in Rente geht. Walter Mueller. Walter Mueller/Hauptzollamt Koblenz

Cobra gehört(e) zur Kontrolleinheit Verkehrswege in Bitburg, wo vor allem auch die Grenzregion zu Luxemburg und Belgien einen Schwerpunkt der Einsätze bildet. Natürlich kontrolliert der Zoll auch den Bahnverkehr, aber genauso Autos und Lastwagen. Pressesprecher Molitor erklärt auf Nachfrage: „Die meisten Drogen werden im normalen Straßenverkehr gefunden.“ Dabei passt der Name Cobra in diesem Fall ziemlich gut – er erinnert an die Krimiserie „Alarm für Cobra 11 – die Autobahnpolizei“.

Auch der Koblenzer Zollhundeführer Lucas Leydecker und seine sechsjährige Hündin Cilly sind im Straßenverkehr unterwegs. Das Gespann kontrolliert vor allem im Großraum Koblenz auf den Autobahnen bis in den Westerwald, Hunsrück und die Eifel.

i Zollhundeführer Lucas Leydecker arbeitet eng mit seiner sechsjähirgen Hündin Cilly zusammen und kontrolliert Autos sowie Lkw auf den Autobahnen in der Großregion Koblenz. Thomas Molitor/Hauptzollamt Koblenz

Auch am Flughafen Hahn wird Rauschgift versteckt transportiert. Hier erschnüffelt die vierjährige Hündin Emmi unter der Führung von Miriam Laux die Drogen. Pressemann Molitor berichtet: „Bei Emmi erwarten wir, dass sie in den nächsten Tagen noch eine Auszeichnung erhält, da sie schon 100 Rauschgiftaufgriffe hat.“

Zollhunde wie Cobra, Cilly und Emmi werden meist auf zwei Substanzen abgerichtet. Cobra ist beispielsweise auf Rauschgift und Tabak konditioniert. Gerade in Grenzregionen wie beispielsweise Luxemburg, wo Tabak deutlich günstiger zu erwerben ist als etwa in Deutschland, wird Ware unerlaubt, unverzollt eingeführt, um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen.

i Hündin Emmi arbeitet vornehmlich am Flughafen Hahn und hat mit ihren vier Jahren schon 100 Rauschgiftfunde angezeigt. Dafür wird sie in Kürze ausgezeichnet, worüber sich sicher auch ihre Zollhundführerin Miriam Laux freut. Thomas Molitor/Hauptzollamt Koblenz

Wie Molitor vom Hauptzollamt erklärt, sind die Hunde passiv anzeigend ausgebildet: Erschnüffeln sie etwa an einem Menschen Rauschgift, „frieren sie ein“. Der Hund verfällt in eine Art Schockstarre.

Ein vorgeschriebenes Alter, wann Zollhunde in Rente gehen, gibt es nicht, sagt Molitor. „Etwa zehn, elf Jahre, kann man sagen“, manche Spürhunde arbeiten auch länger – wie Cobra mit ihren fast zwölf Dienstjahren. Sie wird ihren wohlverdienten Ruhestand bei Hundeführerin Carolin Killius zu Hause genießen, wo sie mit ihrer jungen Nachfolgerin Kahu lebt.

Die anderthalbjährige belgische Schäferhündin soll wie Cobra als Rauschgiftspürhund ausgebildet werden. Dann wird sie mit den anderen beiden Teams des Hauptzollamtes Koblenz ihren Dienst auf den Autobahnen, am Flughafen und bei Durchsuchungsaktionen verrichten.