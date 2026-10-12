Szenario in Koblenz
Alarm bei Rheingas: Feuerwehr trainiert Notfall
Künstlicher Rauch wird bei der Feuerwehrübung erzeugt, um die Gefährung duch einen Gasaustritt darzustellen.
Künstlicher Rauch wird bei der Feuerwehrübung erzeugt, um die Gefährung duch einen Gasaustritt darzustellen.
Wolfgang Lucke

Erst platzt ein Schlauch, dann tritt Flüssiggas aus, ein Lkw-Fahrer ist bewusstlos: Bei einer Feuerwehrübung bei Propan Rheingas in Koblenz-Metternich proben rund 40 Einsatzkräfte den Ernstfall.

Lesezeit 2 Minuten
Der Austritt von Flüssiggas bei der Firma Propan Rheingas stellte das angenommene Szenario für eine Feuerwehrübung in Koblenz-Metternich dar. Rund 40 Einsatzkräfte hatten die Lage schnell im Griff, inklusive der Rettung eines „Verletzten”. Obwohl gerade noch ein echter Einsatz zu absolvieren war, rückte die Feuerwehr schon Minuten nach der Alarmierung am Übungsunfallort an.
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