Hitzetage werden immer mehr verzeichnet, auch in Bendorf. Bei einem Aktionstag zeigten Stationen unter anderem, wie sich die Stadt auch optisch verändern will, um sich dem Klima anzupassen.

Zur Woche der Klimaanpassung veranstaltete die Stadt Bendorf einen Aktionstag, der Interessierten alles rund um den Umgang mit den Folgen des Klimawandels zeigte. Dafür kamen unter anderem Vertreter des Kreises Mayen-Koblenz, die Firma Lohmann und die Hochschule Koblenz an der Entdeckerlounge auf dem Kirchplatz zusammen, um über Themen wie Hitzeverteilung oder Entsiegelung in Städten zu informieren. Verschiedene Stationen lockten mit Mitmachaktionen.

Ein Aktionstag wie dieser soll unter anderem dabei helfen, die Bendorfer dafür zu sensibilisieren, was ihre Stadt mit geplanten Maßnahmen rund um die Klimaanpassung erreichen möchte. Dazu gehört unter anderem auch der Umbau der Hauptstraße zur Klimastraße, wie Alexandra Mil, Klimaanpassungsmanagerin der Stadt Bendorf, betont. Damit soll sich Bendorf nicht nur dem Klima anpassen, sondern auch als Stadt attraktiver werden. Auf Infotafeln zeigte sich, wie sich die Hitze im Bendorfer Siedlungsbereich in den vergangenen Jahren entwickelt hat: „Da sieht man einen deutlichen Anstieg der heißen Tage in den vergangenen 30 Jahren“, sagt Mil.

i Zur Woche der Klimaanpassung veranstaltete die Stadt Bendorf einen Aktionstag. Annika Wilhelm

Auch Messungen mit einer Wärmebildkamera wurden gezeigt – einerseits von einem Klimaspaziergang, der bereits stattgefunden hat, andererseits mit Kameras, die Besucher am Ort ausprobieren konnten. Modelle von Straßen- und Bodenbeschaffenheiten demonstrierten indes, wie viel Regenwasser ins Grundwasser gelangt, wenn der Untergrund beispielsweise asphaltiert oder begrünt ist.

Alles, was die grüne Entdeckerlounge ohnehin beinhaltet, konnte an dem Tag ebenfalls anschaulich genutzt werden. Wie etwa eine Klimawaage, bei der Interessierte spielerisch entdecken können, womit sie mehr für das Klima leisten können.

i Eine Klimawaage, die grundsätzlich immer Teil der Entdeckerlounge ist. Annika Wilhelm

Im angrenzenden VHS-Gebäude gab es zudem zwei Vorträge der Firma Lohmann über „Nachhaltigkeit als gelebte Realität in der Industrie“ sowie der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zum Thema „Kühler Wohnen – was tun gegen die Hitze? Praktische Tipps zum Hitzeschutz im Alltag“.