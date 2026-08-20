Konferenz in Horchheim
Aktion regionaler Gewerkschaften gegen den Sozialabbau
Zum gemeinsamen Kampf für den Erhalt des Sozialstaates riefen die Gewerkschaftsführer auf. Die Funktionärskonferenz in Horchheim
Zum gemeinsamen Kampf für den Erhalt des Sozialstaates riefen die Gewerkschaftsführer auf. Die Funktionärskonferenz in Horchheim dient als Startschuss um dem Sozialabbau die „Rote Karte“ zu zeigen.
Wolfgang Lucke

Gemeinsam mit dem DGB sagen die IG Metall Koblenz und Neuwied dem Sozialabbau den Kampf an. Auf einer Konferenz machen sie ihren Unmut deutlich und rufen zum Handeln auf. Das fordern die Gewerkschaften.

Lesezeit 3 Minuten
Ideenreich und voller Energie startet die Industriegewerkschaft (IG) Metall in ihren Kampf gegen den „sozialen Kahlschlag”. Eine spontane „Rote-Karten-Aktion” hatte den Sommer geprägt – jetzt folgt mit der ersten regionalen Funktionärskonferenz der Startschuss für die Mobilisierung zum Erhalt des Sozialstaates.
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