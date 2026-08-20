Gemeinsam mit dem DGB sagen die IG Metall Koblenz und Neuwied dem Sozialabbau den Kampf an. Auf einer Konferenz machen sie ihren Unmut deutlich und rufen zum Handeln auf. Das fordern die Gewerkschaften.
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Ideenreich und voller Energie startet die Industriegewerkschaft (IG) Metall in ihren Kampf gegen den „sozialen Kahlschlag”. Eine spontane „Rote-Karten-Aktion” hatte den Sommer geprägt – jetzt folgt mit der ersten regionalen Funktionärskonferenz der Startschuss für die Mobilisierung zum Erhalt des Sozialstaates.