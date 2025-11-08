Koblenzer Weihnachtscircus Akrobaten und Clowns wirbeln durch die Manege Alexander Thieme-Garmann 08.11.2025, 16:00 Uhr

i Zirkusdirektor David Stegemöller (links) und Raoul Schoregge alias Clown Coreggio freuen sich auf viele Besucher. Alexander Thieme-Garmann

Auf einen Mix aus Artistik, Tanz, Komik und Magie können sich die Besucher des Koblenzer Weihnachtscircus freuen. Ein internationales Showensemble gastiert ab Mitte Dezember auf dem Messeglände am Wallersheimer Kreisel.

Manege frei für den Koblenzer Weihnachtscircus! Vom 12. bis zum 31. Dezember gastiert ein Showensemble aus internationalen Künstlern auf dem Messegelände am Wallersheimer Kreisel. Das Programm ist ein Mix aus Artistik, Tanz, Komik und Magie. Besonders Familien sollen im festlich geschmückten Zeltpalast Gelegenheit für bezaubernde Momente finden, teilt der Zirkus mit.







Artikel teilen

Artikel teilen