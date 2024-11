Antrag abgelehnt AfD wollte an Einschränkung der Grundrechte erinnern Peter Karges 21.11.2024, 16:00 Uhr

i Der AfD-Antrag zum Gedenken an die Grundrechtseinschränkungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen wurde vom Koblenzer Stadtrat abgelehnt. Peter Karges

Dass die Corona-Pandemie auch im Jahr 2024 noch präsent ist, zeigte jetzt ein Antrag, der im Koblenzer Stadtrat diskutiert wurde. Das Abstimmungsergebnis war deutlich.

214 Koblenzer sind im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben. Um die Pandemie einzudämmen, wurden Maßnahmen erlassen, die auch in Grundrechte eingegriffen haben. Die AfD-Fraktion beantragte in der jüngsten Stadtratssitzung, an die Einschränkungen der Grundrechte jährlich am „Tag der Menschenrechte“ (10.

