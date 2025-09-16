Der Wahlkampf geht in den Endspurt, die Koblenzer Oberbürgermeisterwahl naht, am 21. September findet der erste Wahlgang statt. Dazu haben wir den Kandidaten auch vier fachliche Fragen gestellt. Diesmal antwortet Markus Meixner (AfD).

Was sind die Koblenzer Großprojekte der kommenden Jahre? Wie bekommt Koblenz die Wohnungsnot in den Griff? Auch das wollte unsere Zeitung von den vier Kandidaten der OB-Wahl wissen. Das sind die schriftlichen Antworten von AfD-Kandidat Markus Meixner.

1 Wie bekommen wir die Wohnungsnot in der Stadt in den Griff? „ Der Wohnraummangel in Koblenz ist in erster Linie Folge der unkontrollierten Zuwanderung seit 2015. Diese Entwicklung belastet den Wohnungsmarkt erheblich und verschärft die Konkurrenz um ohnehin knappen Wohnraum. Hinzu kommt, dass die Ampel-Regierung durch immer neue Vorschriften, steigende Baukosten und ideologische Klimaauflagen das Bauen massiv verteuert hat. Zudem hat der amtierende OB David Langner den Mangel verschärft, indem er in besten Wohnlagen – den Rheinanlagen – Wohnungen an Asylmigranten vergeben hat. Deshalb muss die weitere Aufnahme von Flüchtlingen gestoppt werden. Das werde ich klar nach Mainz kommunizieren. Parallel muss die Bima endlich leer stehende Wohnungen freigeben und auf den Markt bringen. Die Stadt kann zusätzliche Flächen öffnen, Nachverdichtungen fördern und Baugenehmigungen beschleunigen.“

2 Welches Großprojekt wird am wichtigsten für die Stadt in den kommenden Jahren und warum? „Das wichtigste Großprojekt für Koblenz in den kommenden Jahren ist die umfassende Digitalisierung der Stadtverwaltung in enger Zusammenarbeit mit deutschen KI-Unternehmen. Nur so können wir Verwaltungsprozesse analysieren, optimieren und in vielen Bereichen automatisieren. Das bedeutet: kürzere Bearbeitungszeiten, weniger Kosten und eine deutlich effizientere Verwaltung, die Bürgern und Unternehmen spürbare Erleichterungen bringt. Angesichts der bevorstehenden Verrentung der Babyboomer-Generation, die auch in der Stadtverwaltung viele Fachkräfte betrifft, muss Koblenz frühzeitig handeln. Digitale Systeme können Personalengpässe auffangen und die Qualität der Dienstleistungen sichern. Die AfD-Ratsfraktion hat bereits 2022 die Initiative ergriffen. Die aktuellen Planungen der Stadt sind daher nur ein Anfang, dem weitere Schritte folgen müssen.“

3 Welche Weichen müssen wir für eine auch künftig prosperierende Handels- und Gewerbelandschaft in der Stadt stellen? „Die Handels- und Gewerbelandschaft in Koblenz braucht klare, verlässliche Rahmenbedingungen. 2023 gab es in der Stadt rund 5700 Gewerbebetriebe, davon viele kleine und mittlere Unternehmen – sie sind das Rückgrat der lokalen Wirtschaft. Die Gewerbesteuereinnahmen zeigen durch steigende Kosten und Bürokratie nur begrenztes Wachstum. Um die Zukunft des Mittelstands zu sichern, muss die Stadt verfügbare Gewerbeflächen bereitstellen, Baugenehmigungen beschleunigen und Bürokratie abbauen. Zusätzlich ist die Sicherheit im öffentlichen Raum entscheidend: Nur eine saubere und sichere Innenstadt zieht Kunden und Investoren an. Wer in Koblenz Arbeitsplätze schafft, muss Planungssicherheit und Unterstützung erhalten. So bleibt die Stadt wettbewerbsfähig und wirtschaftlich stark.“

4 Welche Rolle muss Koblenz in der Bundesgartenschau 2029 einnehmen? „Die Bundesgartenschau (Buga) 2029 bietet Koblenz eine große Chance, sich im Herzen des Mittelrheintals als traditionsbewusste und zugleich attraktive Stadt zu präsentieren. Dabei muss jedoch gelten: Bürgernutzen vor Prestige. Koblenz darf die Buga nicht zu einem teuren Spektakel verkommen lassen, das die Kassen belastet und nach dem letzten Gast kaum Spuren hinterlässt. Vielmehr soll die Stadt auf nachhaltige Projekte setzen: Aufwertung von Parks und Grünflächen, Pflege des historischen Stadtbilds und Förderung regionaler Gastronomie und Kultur. So entsteht ein bleibender Mehrwert für alle Koblenzer. Wichtig ist zudem, dass Koblenz nicht nur Zuschauer bleibt, sondern selbst aktiver Teil der Buga wird – mit eigenen Standorten in der Stadt, die dauerhaft genutzt werden können. Die Buga muss bodenständig, bürgernah und kostenbewusst sein: ein Fest der Heimatverbundenheit.“