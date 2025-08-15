In Deutschland ist der Straßenverkehr klar geregelt – sollte man meinen. Im Koblenzer Stadtteil Lützel ärgert sich ein Anwohner über mehrere Unklarheiten in seinem direkten Umfeld.

i Im Koblenzer Stadtteil Lützel ist ein Anwohner verärgert über mehrere Verkehrsprobleme. Max Kohlhaas

Es könnte so schön sein. Horst Wieland bewohnt mit seiner Frau ein großzügiges Haus mit Garten in der Straße In der Wehring im Koblenzer Stadtteil Lützel. Dennoch ärgert er sich jeden Tag über einige, aus seiner Sicht nicht geklärte Verkehrsprobleme in seinem direkten Umfeld.

Er sagt: „40 Jahre lang hat mein Schwiegervater immer ohne Probleme vor unserer Hauseinfahrt geparkt, ebenso ich über viele Jahre.“ Plötzlich aber haben ein Nachbar und er Knöllchen bekommen, weil sei falsch geparkt hätten. Die Begründung der Stadtverwaltung: „Ich hätte teilweise einen Fahrradweg zugeparkt.”

Kein Schild, das das Parken verbietet

Wieland ist überzeugt, dass dort kein Fahrradweg ausgewiesen ist. Zudem stelle der Bereich vor seinem Haus eine sehr große Fläche dar, wo niemand behindert werde. Falls sich eine Nutzungsänderung ergeben habe, habe er zumindest keine Information darüber erhalten. Es stehe auch kein Schild dort, das das Parken verbiete. Auf seine Anfrage bei der Verwaltung hin habe er den Rat erhalten, auf der Friedrich-Mohr-Straße (heute: In der Wehring) zu parken. Das sei tatsächlich erlaubt, aber wegen des recht heftigen Verkehrs stelle dort kein Mensch freiwillig sein Auto ab, sagt Wieland

Eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Stadtverwaltung ergab, dass der betreffende Bereich vor dem Haus im Eigentum der Stadt ist und als Verkehrsfläche für den Fußverkehr dient. Die Fläche gilt also offiziell als Gehweg. Deshalb darf dort nicht geparkt werden, unabhängig von der Breite.

„Ich habe schon erlebt, dass Krankenwagen ihr Ziel nicht fanden.”

Horst Wieland

Für Verwirrung sorgt laut Wieland auch seit Jahren die Straßenbenennung: „Ich habe schon erlebt, dass Krankenwagen ihr Ziel nicht fanden.” Das Problem: Bereits 2017 wurde die Bezeichnung Friedrich-Mohr-Straße zwischen In der Rothenlänge und Von-Kuhl-Straße geändert in In der Wehring. Dennoch erfolgten in den gängigen Navigationsdiensten trotz Meldung durch die Stadt keine Änderungen der Straßennamen. Wieland sagt: „Nur im Falk-Stadtplan taucht die neue Bezeichnung auf.”

Ein weiteres Ärgernis stellt für ihn das Ignorieren einer Einbahnregelung unmittelbar vor seinem Haus dar. Wegen der zurzeit aktuellen Wanderbaustelle wegen einer Kanalerneuerung in In den Mittelweiden wurde eine Behelfszufahrt errichtet, weil bei einem bestimmten Zustand der Baustelle die Bewohner sonst eingeschlossen gewesen wären. Eigentlich gelte diese Behelfszufahrt nur in eine Richtung, so Wieland. Sie werde aber sehr stark in beide Richtungen genutzt. „Allein heute Morgen beim Frühstück sind heute schon 15 Autos da falsch durchgefahren”, sagt er. Die Bauarbeiten am Kanal sollen im September abgeschlossen sein.

Staub und Dreck direkt neben dem Haus

Ein weiteres Ärgernis wird wohl für unbestimmte Zeit nicht gelöst: Vor allem für Staub und Dreck sorge ein unbebautes Grundstück direkt neben seinem Haus. Das liege seit einiger Zeit brach und werde kaum gepflegt. Unsere Nachfrage bei der Stadt ergab, dass dieses Grundstück im Besitz einer Firma ist, die darauf ein Mehrfamilienhaus errichten will. Die Baugenehmigung liege vor, ein Baubeginn sei bisher nicht angezeigt worden.