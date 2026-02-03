Täter sind junge Leute
Älterer Mann in Koblenz geschlagen: Das ist passiert
In diesem Eingangsbereich am Forum auf dem Koblenzer Zentralplatz ist der Mann von den Jugendlichen geschlagen worden.
Doris Schneider

Ein älterer Mann wird auf dem Zentralplatz in Koblenz von einer Gruppe junger Leute geschlagen – das hat viele Menschen beim Lesen der Polizeimeldung verunsichert und betroffen gemacht. Nun gibt die Polizei auf Anfrage erste Details heraus.

Die Polizeimeldung macht betroffen: Eine Gruppe jüngerer Leute hat am Samstag gegen 17.30 Uhr auf einen älteren Mann eingeschlagen. Die Tat ereignete sich zu bester Einkaufszeit mitten in der Stadt, im Eingangsbereich des Forum Mittelrhein auf dem Zentralplatz.

