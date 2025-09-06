Immer mehr Senioren nutzen den ÖPNV, in Koblenz sind es 28 Prozent aller Fahrgäste der Koveb. Der Seniorenbeirat äußert den Wunsch nach einem neuen Angebot. Vorerst aber haben die Verkehrsbetriebe keine Pläne, diesen Vorschlag umzusetzen.

28 Prozent der Menschen, die die Angebote der Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) nutzen, sind über 60 Jahre alt. Das teilte Bernd Reeb, der Bereichsleiter für Betrieb, Planung und Infrastruktur der Koveb, in einem Vortrag mit. Er führte dieses Thema in einem darauffolgenden Gespräch mit dem Arbeitskreis Demografie, Digitalisierung und Stadtentwicklung des Koblenzer Seniorenbeirats weiter aus. Bernd Reeb sagte außerdem, dass sich diese Zahl in den nächsten Jahren vergrößern werde.

Kritik, dass Fahrgäste bei längeren Wartezeiten aussteigen müssen

In dem Gespräch übte der Seniorenbeirat Kritik an der aktuellen Situation des Personennahverkehrs in Koblenz. Konkret wurden die Wartezeiten an der Haltestelle Hochschule bei der Linie 2 und 12 zur Senioreneinrichtung de-Haysche-Stiftung thematisiert. Der Beirat kritisierte, dass Fahrgäste aufgefordert würden, den Bus während dieser Zeit zu verlassen, was für Senioren ein Problem darstelle. Außerdem wünschten sie sich eine verbesserte Kontrolle der Fahrgäste, da sie über unhöfliches Verhalten gegenüber mobilitätseingeschränkten Menschen berichteten.

Seniorenbeirat wünscht sich einen ÖPNV auf Nachfrage

Der Seniorenbeirat beantragte außerdem, dass der ÖPNV auf Nachfrage in Koblenz eingerichtet werden solle. Dabei können Fahrten flexibel auf Abruf gebucht und durchgeführt werden, anstatt einem festen Fahrplan zu folgen. Der Seniorenbeirat berief sich auf positive Rückmeldungen aus anderen Städten, in denen ein solches System bereits besteht. Bisher konnte dieser Wunsch von der Koveb nicht erfüllt werden. Grund dafür sind laut Reebs zu hohe Kosten, die ein solches Angebot mit sich bringen würde.

„Wenn die bestehenden Probleme gelöst werden, dann ist Koblenz zukunftssicher im ÖPNV aufgestellt.“ –

Edgar Kühlenthal, Stadtratsmitglied (FW) und stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats

Edgar Kühlenthal, Stadtratsmitglied (FW) und stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats, sieht viele Vorteile, wenn mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Aus diesem Grund setzt er sich weiter für den Personennahverkehr ein, blickt aber schon jetzt positiv in die Zukunft: „Wenn die bestehenden Probleme gelöst werden und wir zukünftig den Busverkehr auf Nachfrage bekommen, dann ist Koblenz zukunftssicher im öffentlichen Nahverkehr aufgestellt.“