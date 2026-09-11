Geplante XXXLutz-Ansiedlung Adler Mode bleibt doch länger an der B9 in Koblenz Jan Lindner 11.09.2026, 12:00 Uhr

i Direkt an der B9 in Koblenz haben Mömax, Adler Mode und Smyths Toys ihre Filialen. Hier will sich auch XXXLutz ansiedeln. Alexej Zepik

An der B9 in Koblenz will Möbelgigant XXXLutz eine riesige neue Filiale bauen. Dafür muss das Traditionsgeschäft Adler Mode weichen. Doch nun hat die XXXLutz-Gruppe den Mietvertrag mit Adler verlängert.

Die Vorzeichen schienen klar: Möbelgigant XXXLutz baut direkt an der B9 in Koblenz einen neuen großen Standort. Dafür müssen dort, stadtauswärts Richtung Norden, Adler Mode und die Spielzeugkette Smyths Toys weichen. Denn beide sind in dem Gebäude angesiedelt, das für den Möbel-Neubau abgerissen werden soll.







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