In der Hohenzollernstraße in Koblenz wird ein Haus abgerissen. Nicht nur ragt die Baustelle in den Straßenraum hinein, auch der Gehweg ist gesperrt. Offenbar verzichten manche Fußgänger auf Umwege, laufen über die Straße – das kann gefährlich werden.
Immer wieder kommt es derzeit auf der Hohenzollernstraße nahe der Christuskirche zu brenzligen Situationen. Dort ragt eine Baustelleneinrichtung in den Straßenraum hinein, eine Spur in Richtung Süden ist gesperrt. Ein Stück Gehweg ist gesperrt und nicht passierbar.