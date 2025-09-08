Mit einem vorläufigen Abschiedskonzert dankten sieben Künstler und Bands dem Pächter des Weindorfes. Diese Koblenzer Institution wird nun nach genau 100 Jahren grundlegend saniert. Weder Hochwasser noch Feuersbrunst konnten dem romantischen Fachwerkensemble in den Nachkriegsjahren entscheidend zu Leibe rücken. So blieb das bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebte Ausflugsziel bis zum heutigen Tag erhalten. Die Dauer der Sanierung soll vier Jahre beanspruchen, womit man hofft, rechtzeitig zur Buga 2029 wiedereinziehen zu können.

i Daniel Ferber rührte das Publikum mit "My Way" zu Tränen. Alexander Thieme-Garmann

Ein Musiker wie Paul Schuh, der mit seiner Band Terra Nova Teil des siebenstündigen Programms war, kann seit 1970 auf seine Beziehung zum Weindorf zurückblicken. Damals war er als Soldat nach Koblenz gekommen und verbrachte dort mit seinen Kameraden so manchen geselligen Abend. Später finanzierte er sich sein Studium durch Auftritte als Schlagzeuger einer Band.

Dennis Feldmann, Mittelstandsbeauftragter des Verbandes BVMW Mittelrhein, erinnerte an das Weindorf als Kulisse für Fernsehproduktionen der 80er-Jahre. So hat das Team von "Verstehen Sie Spaß" dort gedreht. Auch Maria und Margot Hellwig statteten dem Ort im Rahmen ihrer Sendung "Heimatklänge" einen Besuch ab. Feldmann pries das Weindorf als Versammlungsort für Vereine und Parteien sowie als Ort für Weinproben.

i Weindorfpächter Roberto Möckel (links) empfängt sein Geschenk aus den Händen von Moderator Wilhelm Jordan. Alexander Thieme-Garmann

Apropos Wein: Mit dem Schnorbacher Bruchstück verfügt das Weindorf über die kleinste Einzellage Deutschlands. Das bedeutet in Zahlen: 750 Rebstöcke auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern. Feldmann gedachte auch der 100 Jahre alten Rotbuche, die in diesem Jahr aufgrund von Schädlingsbefall gefällt werden musste. Wenigstens erinnert ihr erhaltener Stumpf mitsamt seiner Jahresringe noch an den Zeitzeugen von einst. Ebenso zu Wort kam Pächter Roberto Möckel, der das Weindorf kurz vor der Corona-Pandemie übernahm, um diese Zeit immerhin dazu zu nutzen, eine Kosmetiklinie zu kreieren.

Von nachmittags bis spät abends durfte Moderator Wilhelm Jordan sieben Acts ankündigen, die Musikrichtungen von Country, Gypsy und Schlager bis Rock und Pop anboten. Dabei waren Chris Hawk, die Gypsy Kids, Paul Schuhs Terra Nova, Daniel Ferber, die Paula Andress Band, Nick Rünz sowie die Beasts of Bourbon. Mit zunehmender Dauer des Konzerts strömten immer mehr Einheimische ins Weindorf, ohne die Touristen vollends zu verdrängen.

Schließlich hatten auch diese Gefallen an den musikalischen Darbietungen. Bei Hits wie „Lucille“ oder „Himbeereis zum Frühstück“ wurde manch einer wehmütig. Nach Daniel Ferbers Interpretation von „My Way“ verlangte das Publikum sogar lautstark nach einer Zugabe auf die Zugabe. In Anbetracht der Wiedereröffnung, die mit etwas Glück in dem vorgesehenen Zeitraum von vier Jahren stattfinden könnte, möge man es mit Truck Stop und deren Hit halten: „Take it easy, altes Haus!“