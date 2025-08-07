Ende September schließt das Koblenzer Weindorf seine Pforten: Erst muss bei einem Flohmarkt alles raus, dann startet die Sanierung. Den Abschied soll den Koblenzern ein Open-Air-Konzert mit zahlreichen heimischen Musikern am 6. September versüßen.

Der Betreiber des Weindorfs Roberto Möckel und die BoB-Eventorganisation planen am Samstag, 6. September, ein Großevent, um den Abschied der Koblenzer von ihrem Weindorf zu feiern. Spontan haben die Koblenzer Musiker Nick Rünz, Daniel Ferber, Gipsy Kids, Paul Schuh mit Terra Nova, Paula Andress und Wim Jordan mit seiner Band Beasts of Bourbon zugesagt, den Tag zu einem besonderen Ereignis werden zu lassen und Roberto Möckel, seinem Team und und den treuen Gästen ein musikalisches Dankeschön auszusprechen, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

Sieben Stunden Bühnenprogramm bei freiem Eintritt

Weiter heißt es „Eine Ära des Weindorfs geht damit zu Ende und wir blicken auf eine ereignisreiche Zeit zurück. Corona und die Sanierung der Pfaffendorfer Brücke haben dem Betreiber Roberto sehr viel abverlangt. Und er hat sein ganzes Herzblut in das Weindorf fließen lassen und immer weiter gemacht“. Die Stadt Koblenz als Eigentümerin hatte die Schließung des Weindorfs für umfangreiche Renovierungsmaßnahmen beschlossen. Sie sollen 2026 wohl losgehen und dauern einige Jahre.

Los gehen soll das Abschiedskonzert um 15 Uhr mit durchgängigem Bühnenprogramm bis 22 Uhr. Einlass ist ab 14 Uhr. Die Organisatoren versprechen abwechslungsreiche Darbietungen von Sinti-Jazz über Swing, Folk, Blues, Country, Rock’n’Roll, Lagerfeuerrock, Schlager auf Kowelenzer Mundart bis hin zu Gänsehautmomenten berührender Welthits. Die Künstler verzichten an diesem Tag auf ihre Gage. Der Eintritt zum Open-Air ist frei.