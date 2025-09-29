Umbauarbeiten Simmerner Straße Abriss der Fußgängerbrücke auf der Karthause verschoben 29.09.2025, 18:00 Uhr

i Die Fußgängerbrücke in der Simmerner Straße auf der Koblenzer Karthause sollte am Wochenende abgerissen werden. Die Arbeiten wurden allerdings kurzfristig abgesagt. Matthias Kolk (Archiv)

Eigentlich hätte sie entfernt worden sein sollen: Die Fußgängerbrücke über die Simmerner Straße auf der Karthause steht aber noch. Das liegt an der beauftragten Firma. Warum diese nicht mit der Arbeit loslegte, hat unsere Redaktion recherchiert.

Der fürs vergangene Wochenende (27./28. September) geplante Abriss der Fußgängerbrücke über die Simmerner Straße auf der Karthause wurde kurzfristig abgesagt. Darüber informiert die Stadt Koblenz auf ihrer Internetseite. Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Der Firma fehlten bestimmte Bauteile, die zum Abriss nötig sind.







Artikel teilen

Artikel teilen