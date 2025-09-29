Eigentlich hätte sie entfernt worden sein sollen: Die Fußgängerbrücke über die Simmerner Straße auf der Karthause steht aber noch. Das liegt an der beauftragten Firma. Warum diese nicht mit der Arbeit loslegte, hat unsere Redaktion recherchiert.
Lesezeit 1 Minute
Der fürs vergangene Wochenende (27./28. September) geplante Abriss der Fußgängerbrücke über die Simmerner Straße auf der Karthause wurde kurzfristig abgesagt. Darüber informiert die Stadt Koblenz auf ihrer Internetseite. Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Der Firma fehlten bestimmte Bauteile, die zum Abriss nötig sind.