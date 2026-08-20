Arbeiten ruhen seit Wochen Abriss der Fritschkaserne in Koblenz ist derzeit gestoppt Katrin Steinert 20.08.2026, 12:00 Uhr

i Die Gesteinsbrocken der bereits abgerissenen Kasernengebäude in Koblenz-Niederberg türmen sich am Bauzaun. Katrin Steinert

Trümmerteile türmen sich zu haushohen Bergen auf dem Gelände der verwaisten Fritschkaserne, wo ein neues Koblenzer Stadtviertel geplant ist. Die Gesteinsbrocken erzählen vom Abriss, der im Juli 2025 begann und seit Wochen ruht. Was der Grund ist.

Wer das Gelände der alten Fritschkaserne im Koblenzer Stadtteil Niederberg besucht, steht vor einem Bauzaun und sieht vor allem: Berge von Gesteinsbrocken. Wenige Häuser wie das große Unterkunftsgebäude (U2) hinten auf dem Areal und ein Nebengebäude sind noch unberührt.







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