Auf dem Areal der alten Fritsch-Kaserne ist das neue Wohnviertel Ellinger Höhe geplant. Der Abriss der Militärgebäude, die seit 1937 entstanden waren, ist Grundlage, um neu bauen zu können. Dabei verschwindet ein Teil gebauter Stadtgeschichte.

Die Abrissarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne in Koblenz verursachen – wie jeder Rückbau – Lärm. Doch an diesem Freitagvormittag ist es auf der Baustelle auf der Niederberger Höhe ruhig, denn die Abrissmaschinen stehen beim Besuch gegen 11 Uhr still. Nur die Seile der BPD-Fahnen vor dem Büro des gleichnamigen Bauträgers klackern an den Masten, Blätter rascheln in den Baumkronen, und vereinzelt sind Vogelstimmen zu hören.

Auf dem Areal sollen laut BPD Immobilienentwicklung rund 750 Wohneinheiten und damit Platz für 2000 Menschen geschaffen werden. Interessierten Besuchern verwehrt ein Bauzaun den Zutritt zum Gelände. Leider erhielt auch unsere Redaktion keine Ausnahmegenehmigung, während des Abrisses das Areal zu betreten. Zu gefährlich, lautete die Begründung der Firmen in Abstimmung mit der BPD. Das sah bis vor einigen Wochen noch anders aus: Kurz vor Abbruchstart durfte die Autorin noch auf eigene Gefahr aufs Gelände, um Eindrücke zu sammeln und Fotos zu machen.

i Der Staub, der beim Abriss entsteht, wird mit Wasser reduziert, und das Abbruchmaterial direkt auf dem Gelände für die Weiterverarbeitung sortiert. Adrian Jukic/BPD Koblenz Niederberg GmbH

Der Blick durch die Absperrung zeigt, dass der Rückbau vorankommt: Zwei der vier Maschinenhallen, die rechts und links im Gelände lagen, sind schon weg. Die anderen beiden stehen noch in Teilen. Der vierflügelige Kastellbau, der geradeaus gegenüber der heutigen Zufahrt gebaut wurde, ist noch da, ist aber bereits entkernt – genauso wie das Unterkunftsgebäude rechts daneben. Die Dächer sind größtenteils abgetragen.

Der Kastellbau war für die Soldaten ein wichtiges Gebäude, an dem viele Erinnerungen hängen. Vor allem die sogenannten Kantinen (Kneipen) wurden gern besucht: Dort gab es belegte Brötchen, Currywurst oder Schnitzel mit Pommes, wenn die jungen Männer außer der Reihe Hunger hatten oder ihnen das Essen aus den Großküchen nicht zusagte. Hier bekamen sie auch Alkohol, hörten Musik und tauschten sich aus.

In den 1960ern und 70ern bat die „Kantine Wilbert“ die Soldaten herein. Vor wenigen Wochen kehrte unsere Redaktion mit dem Koblenzer Gastronomen Joe Wilbert an den Ort seiner Kindheit, Jugend und jungen Erwachsenenzeit zurück: Er war in der Kaserne aufgewachsen, lebte mit Eltern und Geschwistern oben im Eckhaus über den Kneipenräumen, in der seine Mutter das Sagen hatte.

Im Kastellbau gab es auch zwei Großküchen und eine weitere privat geführte Kantine. Auch das Unteroffiziersheim (Uffz.Heim) war hier beheimatet. Nachdem wir die „Zeitreise“ mit Joe Wilbert und eine Lost-Place-Geschichte über die verlassene Kaserne veröffentlicht hatten, meldeten sich einige Leser, weil sie sich an Ereignisse und Gebäude erinnerten.

i Die Bauzufahrt auf der Niederberger Höhe liegt gut 100 Meter entfernt von der regulären Zufahrt (Niederberger Höhe 1c). Sie wird laut Bauträger BPD ab kommender Woche genutzt. Katrin Steinert

Adrian Jukic, Leiter des BPD-Regionalbüros Mitte, erklärt, dass der Rückbau zügig weitergeht. Auch das Kastell- und das benachbarte Unterkunftsgebäude werden bald Geschichte sein. „Deren Abbruch steht an.“ Wie Jukic schreibt, „wird die Baustelle ab kommender Woche über die eingerichtete temporäre Zufahrt“ erfolgen. Diese liegt gut 100 Meter von der alten entfernt und zeigt an, wo die Erschließungsstraße ins Wohnquartier Ellinger Höhe führen wird.