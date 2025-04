Dankbar für eine „unvergessliche Zeit mit vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen“ verabschiedeten sich 105 Abiturienten vom Bischöflichen Cusanus-Gymnasium. Laura Gold und Max-Ole Unser würdigten in ihrer Abiturientenrede den besonderen Zusammenhalt des Jahrgangs. Zugleich appellierten sie, Bildung nicht als Privileg, sondern als Auftrag zu begreifen, aktiv für die demokratischen Grundwerte einzutreten. Gemeinsam mit den Abiturienten hatte zuvor Jugendpfarrer Dominik Lück einen Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche gestaltet. In seiner Predigt ermutigte er die Abiturienten weiter zu wachsen: „Im Leben geht es darum, der und die zu werden, die man in den Augen Gottes schon ist und noch werden kann. Ziel ist nicht, dass alle gleich werden, sondern mit ihren individuellen Fähigkeiten und Begabungen leben, diese entdecken und entwickeln.“

Sieben Mal die Bestnote 1,0

Schulleiter Carl Josef Reitz lobte das beeindruckende soziale Engagement, das herausragende Miteinander und die sehr guten Leistungen dieses Jahrganges, teilt die Schule mit. Allein 44 der 105 Abiturienten schlossen mit einer 1 vor dem Komma ab, davon sieben mit der Bestnote 1,0. In einer Zeit, in der Fake News und Desinformation sich ausbreiteten, gelte es, seriöse Medien zu nutzen, Behauptungen kritisch zu prüfen und sich des eigenen Verstandes zu bedienen: „Bleiben Sie der Wahrheit auf der Spur, informieren Sie sich gründlich, gehen Sie nicht simplen Parolen auf den Leim, sondern positionieren Sie sich klar für die Grundwerte unserer Demokratie!“ Bei der Frage „Was ist wahr?“, so Schulleiter Reitz, gehe es aus christlicher Sicht nicht bloß um richtige Information, sondern um Lebenswahrheit: „Liebe und Barmherzigkeit, Empathie und Mitmenschlichkeit, nicht Hass und Intoleranz machen das wahre Leben aus.“Aus Sicht des Lehrerkollegiums beleuchtete Hubert Huffer die Schnelllebigkeit unserer digital geprägten Zeit und warb für bewusste „Auszeiten der Langsamkeit“, um das eigene Leben in Freiheit gestalten zu können. Die Glückwünsche der Elternschaft überbrachte Lars Petrak, Vorsitzender des Schulelternbeirats.Die Cusanus-Medaille für hervorragende schulische Leistungen und vielfältiges Engagement innerhalb wie außerhalb der Schulgemeinschaft erhielt Anna-Lena Neufeldt. Auch Leni Walmroth wurde für ihren beispielhaften sozialen Einsatz mit dem Buchpreis des Bildungsministeriums ausgezeichnet. Das beste Abitur legte Milena Manner ab. Ebenso wie Laura Gold, Samuel Kaiser, Laurin Leonhardt, Benedict May, Thea Dimitrova und Anna-Lena Neufeldt erreichte sie die Bestnote 1,0.

Preise oder Urkunden für ausgezeichnete Leistungen

Preise oder Urkunden für ausgezeichnete Leistungen in einzelnen Fächern erhielten: Marie Brocker (Französisch), Anna-Lena Neufeldt (Geschichte), Milena Manner (Philosophie), Thea Dimitrova (Mathematik und Physik), Oskar Brückner, Johannes Butke, Martin Eicher (Physik), Samuel Kaiser, Johanna Thönnes und Laurin Leonhardt (Chemie).

Die Abiturienten: Ahmann Heiko (Koblenz), Auer Julia (Nörtershausen), Bach Yari (Koblenz), Bitaraf Lina (Koblenz), Brenner Paul (Spay), Brocker Marie (Koblenz), Brückner Oskar (Koblenz), Butke Johannes (Mayen), Castor Julius (Koblenz), Ceulemans Maja (Koblenz), Cichocka Lena (Nörtershausen), Coopmeiners Levin (Emmelshausen), Dimitrova Thea (Koblenz), Dinkel Melanie Vallendar), Dinkel Tommi (Vallendar), Ditandy Vincent (Nörtershausen), Dolle Paula (Neuhäusel), Dötsch Marius (Mülheim-Kärlich), Dümler Karla (Osterspai), Edelmann Marisa (Boppard), Ehre Carla (Koblenz), Eicher Martin (Koblenz), Eisel Paul (Winningen), Endris Luca (Alken), Endris Mara (Oberfell), Etzkorn Moritz (Lehmen), Fergen Lukas (Plaidt), Fergen Marek (Plaidt), Fesser Jette (Koblenz), Fisseni Klara (Koblenz), Friedberger Elisabeth (Koblenz), Frölich Leonie (Winningen), Geil Katharina (Koblenz), Glabach Leo (Saffig), Gold Laura (Kobern-Gondorf), Goldmann Carlos (Bassenheim), Goldscheid Tobias (Saffig), González-Toth Juliana (Emmelshausen), Heuser Annika (Koblenz), Hoffmann Rebecca (Burgbrohl), Jaekel Jakob (Mülheim-Kärlich), Jafari Marina (Koblenz), Kaiser Samuel (Koblenz), Kaut Nele (Ochtendung), Kempf Jan (Brey), Klein Lukas (Dieblich), Krampen Elena (Rhens), Kron Carolin (Rhens), Kufel Lara (Koblenz), Kujanek Felix (Winningen), Küppers Luana (Koblenz), Kupser Leonie (Lonnig), Lambert Natalia (Emmelshausen), Leonhardt Laurin (Vallendar), Lißmann Miro (Winningen), Lüfing Marc (Wolken), Manner Milena (Koblenz), Marrawi Engy (Koblenz), Matthews Louis (Simmern), May Benedict (Koblenz), Meyer Elias (Koblenz), Mileto Giuliana (Winningen), Moskopp Lorena (Mülheim-Kärlich), Müntnich Anna (Treis-Karden), Neef Marlene (Koblenz), Neffgen Martin (Melsbach), Neffgen Simon (Melsbach), Neufeld Anna-Lena (Spay), Nickenig Sophia (Boppard), Palm Philipp (Rhens), Peerenboom Katharina (Koblenz), Pesch Christian (Koblenz), Peter Jan (Koblenz), Rademaker Megan (Lahnstein), Reif Verena (Kobern-Gondorf), Rommersbach Lukas (Koblenz), Rosenberg Emma (Neuhäusel), Rüdell Mia (Brey), Rudolph Noah (Urbar), Rüth Emily (Koblenz), Samland Nils (Neuwied), Sauerländer Jakob (Koblenz), Schmengler Eva (Rhens), Schmidt Lasse (Oberfell), Schmidt Paul (Vallendar), Schneider Julia (Oberfell), Sebralla Lukas (Mülheim-Kärlich), Siegel Mariell (Nochern), Slabon Theo (Koblenz), Spinler Annabelle (Waldesch), Spitzley Lea (Koblenz), Stumm Arik (Koblenz), Thönnes Johanna (Alken), Trieb Elias (Urbar), Trieb Johanna (Urbar), Unser Max-Ole (Koblenz), Volle Felix (Niederfell), Walmroth Leni (Koblenz), Weber Emma (Kobern-Gondorf), Weyer Sarah (Höhr-Grenzhausen), Wey Lara (Nörtershausen), Wilberg Carla (Koblenz), Wilhelmy Marc (Koblenz), Zisgen Enrico (Oberfell) und Zschommler Nils (Koblenz).