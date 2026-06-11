Abschluss in Mülheim-Kärlich Abinoply – von der Schulstraße auf die Schlossallee 11.06.2026, 10:59 Uhr

Mit dem Zeugnis in der Hand, feierte der Abijahrgang 2025/2026 des Mittelrhein-Gymnasiums seinen Abschluss. Das Motto des Jahrgangs: „Abinoply – von der Schulstraße auf die Schlossallee!“

Unter dem Motto „Abinoply – von der Schulstraße auf die Schlossallee!“ feierte die Abiturientinnen und Abiturienten des Mittelrhein-Gymnasiums Mülheim-Kärlich ihren Abschluss in der Kurfürstenhalle. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der Schulleiter, Oberstudiendirektor Michael Pahlke, die geladenen Gäste und bedankte sich bei allen Beteiligten für das Durchführen der Abiturprüfungen und die Ausgestaltung der Akademischen Feier.







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