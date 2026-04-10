Manche werden Abii Faizan kennen: Der junge Koblenzer nimmt zum zweiten Mal an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Was in Erinnerung bleibt, ist nicht nur sein gesangliches Talent. Es ist vor allem seine Geschichte, die bewegt.
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Abii Faizan kehrt zurück auf die TV-Bühne: Der Koblenzer nahm schon vor vier Jahren bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teil. Damals schaffte er es unter die 25 besten Sängerinnen und Sänger. Jetzt wagt er einen zweiten Anlauf: „Ich möchte in meinem Leben etwas verändern, habe hart dafür gearbeitet und will mir selbst noch mal beweisen, was in mir steckt.