Ein Koblenzer im Finale von DSDS: Abii lässt das wahr werden. Im Halbfinale gewann er so viele Stimmen für sich, dass er zu den besten Fünf zählt.

Der Sieg ist nah: Abdul „Abii“ Faizan aus Koblenz hat es am Samstag in das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geschafft. Der 24-Jährige überzeugte die Jury – und die Zuschauer.

Mit dem Lied „Kiss You“ von Dermot Kennedy startete Abii seinen Auftritt mitten im Publikum, bewegte sich singend zu seinem Fanblock und damit zu seiner Familie.