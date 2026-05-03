Er sang für seine Pflegeeltern
Abii Faizan aus Koblenz ist im DSDS-Finale
Abii hat einen Fanclub: Mehr als 30 Freunde und Familienmitglieder reisten nach Köln, teils aus Koblenz, teils aus Oberfell, abe
Abii hat einen Fanclub: Mehr als 30 Freunde und Familienmitglieder reisten nach Köln, teils aus Koblenz, teils aus Oberfell, aber auch aus München oder Bielefeld, um den 24-Jährigen anzufeuern.
Annika Wilheln. Annika Wilhelm

Ein Koblenzer im Finale von DSDS: Abii lässt das wahr werden. Im Halbfinale gewann er so viele Stimmen für sich, dass er zu den besten Fünf zählt.

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Der Sieg ist nah: Abdul „Abii“ Faizan aus Koblenz hat es am Samstag in das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geschafft. Der 24-Jährige überzeugte die Jury – und die Zuschauer.Mit dem Lied „Kiss You“ von Dermot Kennedy startete Abii seinen Auftritt mitten im Publikum, bewegte sich singend zu seinem Fanblock und damit zu seiner Familie.

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