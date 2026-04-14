Für Abii Faizan bedeutet die Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) mehr als nur ein Sprungbrett für die musikalische Karriere: Er hofft, dass er damit auch seiner Familie helfen kann – diese sitzt in Afghanistan fest.
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Abii Faizan ist gerade auf vielen Fernsehbildschirmen Deutschlands zu sehen: Als Kandidat bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) singt der Koblenzer sich in die Herzen. Schon zum zweiten Mal will er sich vor Dieter Bohlen und der Jury beweisen, schafft es nach seinem Casting in die nächste Runde.