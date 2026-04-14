Warum DSDS seine Hoffnung ist Abii aus Koblenz will Familie aus Afghanistan befreien Annika Wilhelm 14.04.2026, 10:00 Uhr

i Abii Faizan aus Koblenz ist Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“. Der 24-Jährige setzt in seine Teilnahme viel Hoffnung, auch, um seinen Geschwistern nach Deutschland zu verhelfen. Alexej Zepik

Für Abii Faizan bedeutet die Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) mehr als nur ein Sprungbrett für die musikalische Karriere: Er hofft, dass er damit auch seiner Familie helfen kann – diese sitzt in Afghanistan fest.

Abii Faizan ist gerade auf vielen Fernsehbildschirmen Deutschlands zu sehen: Als Kandidat bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) singt der Koblenzer sich in die Herzen. Schon zum zweiten Mal will er sich vor Dieter Bohlen und der Jury beweisen, schafft es nach seinem Casting in die nächste Runde.







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