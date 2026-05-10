Menowin Fröhlich gewinnt Abii aus Koblenz verlässt DSDS-Finale als Fünfter Annika Wilhelm 10.05.2026, 11:05 Uhr

i Abiis Pflegemutter Astrid Feith schließt ihn in die Arme. Der Koblenzer schafft es auf den fünften Platz von DSDS. Im Hintergrund: Menowin Fröhlich, der sich nach seinem Sieg zu Deutschlands neuem Superstar auf die Bühne fallen ließ. Annika Wilhelm

Aus der Traum vom Superstar: Abii Faizan landet auf dem fünften Platz von DSDS. Für seine Freunde und Familie ist der Koblenzer trotzdem ihr persönlicher Superstar.

Die Anrufe haben im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ für Abii Faizan nicht ausgereicht. Er muss die Liveshow schon innerhalb der ersten 45 Minuten verlassen. Direkt zu Beginn der Sendung musste er im Showdown gegen Paco Simic singen. Die beiden Kandidaten erreichten im vorangegangenen Halbfinale die wenigsten Anrufe unter den Finalisten.







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