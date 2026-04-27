Familie feuert ihn an Abii aus Koblenz schafft es in die Liveshows von DSDS Annika Wilhelm 27.04.2026, 14:32 Uhr

i Abii Faizan performt im finalen Einzelsingen beim Recall in Rust. Mit ,Bruises' von Lewis Capaldi überzeugte er die Jury und kommt eine Runde weiter. Am Dienstagabend steht er auf der Bühne der DSDS-Liveshows. RTL / Stefan Gregorowius

Abii (24) aus Koblenz singt am Dienstag bei den Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“. Inzwischen hat er schon einige Tage in dem neuen DSDS-Loft hinter sich gebracht – das neue Format filmt die Kandidaten während ihres WG-Lebens.

Astrid und Bernd Feith stecken in den Vorbereitungen. Sie haben T-Shirts und Cappies gestaltet, ebenso Plakate in den Lieblingsfarben von Abdul „Abii“ Faizan – rosa und blau. Als der DSDS-Kandidat 14 Jahre alt war, floh er unter dramatischen Umständen aus Afghanistan und landete schließlich an der Mosel, bei den Feiths.







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