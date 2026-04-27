Abii (24) aus Koblenz singt am Dienstag bei den Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“. Inzwischen hat er schon einige Tage in dem neuen DSDS-Loft hinter sich gebracht – das neue Format filmt die Kandidaten während ihres WG-Lebens.
Lesezeit 2 Minuten
Astrid und Bernd Feith stecken in den Vorbereitungen. Sie haben T-Shirts und Cappies gestaltet, ebenso Plakate in den Lieblingsfarben von Abdul „Abii“ Faizan – rosa und blau. Als der DSDS-Kandidat 14 Jahre alt war, floh er unter dramatischen Umständen aus Afghanistan und landete schließlich an der Mosel, bei den Feiths.