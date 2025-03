i In Koblenz soll ein 70-jähriger Mann in einer Nacht mehrere Außenspiegel abgetreten haben. Andreas Arnold. dpa

In der Koblenzer Vorstadt sind in einer Nacht an Autos und Zweirädern neun Außenspiegel abgetreten worden. Danach sind Anwohner auch mit im Internet veröffentlichten Videos auf Tätersuche gegangen. Nun hat die Polizei einen 70-Jährigen gefasst.

Er soll die Spiegel in der Nacht von Samstag, 8. März, auf Sonntag, 9. März, abgetreten haben. Die Serie von Sachbeschädigungen ereignete sich in der Südlichen Vorstadt am St.-Josef-Platz, in der St.-Josef-, Franken- und Ludwigstraße.

Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, hatte ein Geschädigter den entscheidenden Hinweis geliefert, indem er die Tat angezeigt und den Tatverdächtigen benannt hat. Laut Polizei leidet der Tatverdächtige offenbar an einer psychischen Erkrankung und ist polizeilich bereits öfter in Erscheinung getreten. Demnach gibt es keine Hinweise auf Mittäter.

Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden unter Telefon 0261/92156300.