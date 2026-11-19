Koblenzer Stadion ohne Sauna Abgespeckte Tribüne: Wie sehen das die Entscheider? Peter Meuer 19.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Tribüne im Stadion Oberwerth: Der marode alte Bau muss dringend ersetzt werden. Ingo Beller

Die Stadt speckt ab, der Tribünen-Neubau im Stadion Oberwerth soll viele Millionen Euro günstiger werden. Das heißt aber auch: Die Ausstattung wird deutlich weniger opulent. Wie blicken die Entscheider in der Koblenzer Stadtpolitik auf das Thema?

Rund zehn Millionen Euro weniger als bisher angenommen wird der Neubau der Haupttribüne im Stadion Oberwerth kosten. Diese frohe Kunde teilten die Koblenzer Bürgermeisterin Dagmar Kranz (CDU) und der Oberbürgermeister David Langner (SPD) dieser Tage den Fraktionen und auch der Öffentlichkeit mit.







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