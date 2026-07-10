Vollsperrung in Koblenz endet Ab Sonntag freie Fahrt zwischen Güls und Metternich Katrin Steinert 10.07.2026, 14:04 Uhr

i Die Bauarbeiten an der B416 zwischen den Koblenzer Moselstadtteilen Güls und Metternich kommen gut voran. Ingo Beller

Die Fahrbahndecke der B416 zwischen Güls und Metternich wurde erneuert – und dazu die Strecke voll gesperrt. Die Arbeiten kommen gut voran, sodass sehr bald wieder freie Fahrt herrscht.

Die Hauptverkehrsroute zwischen den Koblenzer Stadtteilen Güls und Metternich ist seit mehr als zweieinhalb Wochen voll gesperrt. Doch: Ein Ende ist in Sicht. Die B416 wird im Laufe des Sonntags, 12. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben. Das bestätigt die Stadt Koblenz auf Nachfrage unserer Redaktion.







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