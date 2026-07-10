Die Fahrbahndecke der B416 zwischen Güls und Metternich wurde erneuert – und dazu die Strecke voll gesperrt. Die Arbeiten kommen gut voran, sodass sehr bald wieder freie Fahrt herrscht.
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Die Hauptverkehrsroute zwischen den Koblenzer Stadtteilen Güls und Metternich ist seit mehr als zweieinhalb Wochen voll gesperrt. Doch: Ein Ende ist in Sicht. Die B416 wird im Laufe des Sonntags, 12. Juli, wieder für den Verkehr freigegeben. Das bestätigt die Stadt Koblenz auf Nachfrage unserer Redaktion.