Tipps der Koblenzer Experten Ab aufs Rad: Vorher besser schauen, dass alles klappt Alexander Thieme-Garmann 15.03.2026, 14:00 Uhr

i Eine Inspektion vor der Radsaison ist wichtig, sagen die Fachleute, auch wenn Radfahrer ein paar Sachen auch gut selbst checken können. Britta Pedersen. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Viele Räder standen ein paar Monate in den Kellern und Garagen, doch nun locken die Temperaturen wieder dazu, sie zu nutzen. Vor dem ersten Ausflug sollte man aber genau hinschauen, ob alles okay ist, sagen Experten in Koblenz.

Der Frühling beginnt – und damit auch die Zeit, in der viele ihr Fahrrad wieder hervorholen. Unsere Redaktion hat sich bei einigen Fahrradgeschäften umgehört, was bei der Saisoneröffnung zu beachten ist. Bernd Regenhardt, Inhaber von Radsport Regenhardt in der südlichen Vorstadt, empfiehlt neben der Überprüfung von Bremsen, Licht und Luft insbesondere das Kontrollieren sämtlicher Schrauben.







Artikel teilen

Artikel teilen