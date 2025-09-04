Ein schwerer Unfall auf der Autobahn beschäftigt am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte, ein Fahrzeug überschlug sich. Was bisher bekannt ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 48 beschäftigt am frühen Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte. Zu dem Unfall mit „mehreren beteiligten Fahrzeugen“ kam es auf der Autobahn kurz vor der Anschlussstelle Koblenz Nord in Fahrtrichtung Dernbacher Dreieck, so die Polizei in einer Erstmeldung. Offenbar überschlug sich ein Auto während des Unfalls. Die Fahrbahn in Richtung Dernbach ist derzeit (Stand 7.40 Uhr) voll gesperrt. Polizei und weitere Rettungskräfte sind im Einsatz.

Schwere Verkehrsbehinderungen

Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es von der Autobahnpolizei in Montabaur, es sei dringend geboten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren, es gebe derzeit im genannten Bereich schwere Verkehrsbehinderungen. Die Polizei klärt die Lage im Moment und wird dann weitere Informationen veröffentlichen.