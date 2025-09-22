Koblenzer Täter wohnungslos 84-Jähriger stürzt im Bahnhof und erleidet Kopftritt 22.09.2025, 12:31 Uhr

Die Halle des Koblenzer Hauptbahnhofs ist ein Ort, an dem es wuselig zugeht. Am Samstag stolperte ein älterer Mann über einen E-Roller, fiel hin und erlitt dann noch einen gefährlichen Tritt gegen den Kopf. Was über den Fall bekannt ist.

Diese Reise endete für einen 84-jährigen Schweden in einem Koblenzer Krankenhaus: Wie die Bundespolizei aus Trier mitteilt, wurde er am Samstag gegen 9 Uhr Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Tatort war die Eingangshalle des Koblenzer Hauptbahnhofs.







