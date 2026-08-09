Rhein in Flammen 80.000 feiern in Koblenz: Das ist die Polizeibilanz Angela Kauer-Schöneich 09.08.2026, 09:40 Uhr

i Tausende Menschen feierten am Wochenende am KOblenzer Rheinufer. Alexej Zepik

Trotz des abgesagten Schiffskonvois sind am Samstag rund 80.000 Menschen zu Rhein in Flammen nach Koblenz gekommen. Für Aufregung sorgte allerdings die Meldung über einen bewaffneten Mann. Und in der Nacht blieb es nicht immer friedlich.

Rund 80.000 Menschen haben am Samstag Rhein in Flammen in Koblenz besucht. Obwohl der traditionelle Schiffskonvoi wegen des niedrigen Rheinpegels abgesagt werden musste, strömten Zehntausende zum Deutschen Eck und an die Ufer. Aus Sicht der Polizei verlief das Veranstaltungswochenende bis in die Nacht hinein weitgehend ruhig.







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