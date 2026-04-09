Abitur in Koblenz
73 junge Menschen sagen dem Bischöflichen Adieu
Das gemeinsamen Abschlussfoto wird künftig wohl noch bei vielen Abi-Treffen eine willkommene Erinnerung sein.
Das gemeinsamen Abschlussfoto wird künftig wohl noch bei vielen Abi-Treffen eine willkommene Erinnerung sein.
Lola Rehn

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem Dank für viele gute Jahre haben sich 73 Abiturienten des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums in Koblenz verabschiedet. Tristan Graeff und Christian Reißfelder gingen als Sprecher der Abiturientia in einem launigen Rückblick auch auf die schwierige Pandemiezeit ein und dankten nicht nur dem Lehrerkollegium, sondern auch den Verwaltungskräften für die vielfältige Unterstützung gerade während dieser Jahre.

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